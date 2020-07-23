В МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей. Об этом заявил президент комитета Томас Бах в интервью телеканалу NHK, передает ТАСС.

По словам Баха, подобные меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности на Играх в условиях пандемии коронавируса. При этом он заявил, что никто не хочет, чтобы соревнования прошли без зрителей.

Также президент МОК подчеркнул, что пандемия влияет и на ситуацию с тренировками спортсменов, которую он охарактеризовал как крайне серьезную. Атлеты не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы, объяснил он. Кроме того, он напомнил об ограничениях на перемещения из-за закрытых границ.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. В июне директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.