Семейная пара отвоевала право назвать сына Люцифером

Семейной паре из Новой Зеландии после противостояния с местными органами регистрации в Великобритании удалось отстоять свое право назвать своего сына Люцифером. Об этом пишет издание The Sun.

Новозеландцы Дэн и Мэнди Шелдон посетили офис регистратора в Честерфилде, графство Дербишир на прошлой неделе, когда он открылся после снятия ограничений из-за коронавируса. Радостная пара намеревалась поставить на учет своего четырехмесячного сына, однако столкнулась с сопротивлением чиновницы, которая смотрела на супругов «с отвращением».

«Она сказала нам, что он никогда не сможет устроиться на работу, и что учителя не захотят его учить, — рассказал Дэн. — Она сказала, что называть так ребенка в Новой Зеландии незаконно и что, возможно, мы могли бы назвать его как-нибудь еще, но называть его Люцифером дома». Дэн попытался объяснить чиновнице, что его семья нерелигиозная, а имя Люцифер на греческом языке означает «несущий свет», однако пару не стали слушать и попросили покинуть кабинет. Однако через несколько минут чиновница «сквозь стиснутые зубы» все же официально зарегистрировала ребенка как Люцифер Шелдон.

Совет графства Дербишир принес извинения семейной паре и разъяснил, что работа регистраторов заключается в том, чтобы давать советы по выбору имени ребенка родителям, поскольку порой они могут не знать некоторых значений и ассоциаций, которые оно может нести. «Честно говоря, мы просто думали, что это хорошее имя, уникальное», — признались родители.

В Новой Зеландии родители имеют право выбрать любое имя для ребенка, однако власти могут вмешаться в случае, если выбранное имя может поставить под угрозу благополучие ребенка, стать причиной насмешек или оскорблений. Примечательно, что имя Люцифер в 2013 году было внесено в новозеландский перечень запрещенных имен. В библейской мифологии оно ассоциируется с дьяволом.

В 2014 году в Перми сотрудники ЗАГСа зарегистрировали новорожденного с именем Люцифер Константинович Меньшиков. Как объяснила его мать-сатанистка, мальчик в 14 лет сам сможет поменять имя, если оно ему не понравится.