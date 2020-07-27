Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июля превысило 16,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 201 176 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 203 тысячи. За весь период пандемии скончались 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных более 4,2 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (811 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (445 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 146 934 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5 765 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 812 485 случаев заражения коронавирусом. Из них более 600 тысяч пациентов выздоровели, 13 269 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 26,9 миллиона тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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