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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 29 июля

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 29 июля превысило 16,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 670 063 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 234,7 тысяч. За весь период пандемии скончались 659 077 инфицированных, более 9,7 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (822 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (459 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 149 256 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает десять процентов.

В России за последние сутки выявлено 5395 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 823 515 случаев заражения коронавирусом. Из них более 612 тысяч пациентов выздоровели, 13 504 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 27,3 миллионов тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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