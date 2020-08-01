Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 августа превысило 17,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 17 533 034 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 300 тысяч. За весь период пандемии скончались 678 775 инфицированных, более 10 миллионов человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,56 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,6 миллиона человек), Индия (более 1,6 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (838 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (493 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 153 415 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5482 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 834 499 случаев заражения коронавирусом. Из них более 638 тысяч пациентов выздоровели, 13 963 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 27,8 миллиона тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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