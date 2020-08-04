Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 августа превысило 18,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 18 224 253 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 204,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 692 679 инфицированных, более 10,8 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,71 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,75 миллиона человек), Индия (более 1,8 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (856,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 155 402 человека. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5394 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 856 264 случая заражения коронавирусом. Из них более 653 тысяч пациентов выздоровели, 14 207 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 29 миллионов тестов на коронавирус.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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