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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 августа превысило 18,7 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 18 752 917 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 270 тысяч. За весь период пандемии скончались 706 761 инфицированный, более 11,3 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,82 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,85 миллиона человек), Индия (более 1,9 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (864,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (529,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах —158 249 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5 204 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 866 627 случаев заражения коронавирусом. Из них более 669 тысяч пациентов выздоровели, 14 490 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 29,4 миллиона тестов на коронавирус.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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