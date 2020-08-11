Порнозвезда предостерегла начинающих актрис от главной ошибки

Бывшая порнозвезда Миа Халифа дала совет начинающим актрисам фильмов для взрослых и предостерегла их от главной ошибки. Во время беседы с блогером и актером Энтони Падильей (Anthony Padilla), опубликованном на YouTube, она посоветовала им не подписывать контракты, передающие компаниям все права на контент с их участием.

По словам Халифы, начинающих порноактрис часто заставляют заключать подобные договоры с помощью манипуляций. Девушка уточнила, что их не принуждают в прямом смысле слова, однако отказаться практически невозможно: «Они не держали пистолет у моего виска, но это было страшно: мне всего 21 год, а вокруг четыре мужчины».

Актриса добавила, что в тот момент, когда она подписывала договор со студией, она была в процессе расторжения «токсичного брака» и чувствовала, что весь мир ее ненавидит. Халифа выразила уверенность в том, что представители студии манипулировали ей, потому что не дали достаточно времени на то, чтобы обдумать условия контракта.

«Оставляйте себе права на ваш собственный контент. Не работайте с компаниями, которые обещают вам целый мир, но ничего не предлагают», — предостерегла бывшая порнозвезда молодых актрис. При этом Халифа подчеркнула, что выступает не против порноиндустрии, а против «хищнических контрактов», которые девушек заставляют подписывать.

В конце июня Халифа пожаловалась на то, что ее прошлое будет «преследовать ее до смерти». Она отметила, что студии не отдают актрисам права на порноролики, поэтому они не могут добиться удаления из интернета видео со своим участием. После этого поклонники Халифы опубликовали петицию и потребовали удалить все порно с ней с Pornhub, одного из крупнейших порноресурсов в мире.

Миа Халифа выросла в католической ливанской семье. В детстве она вместе с родителями переехала в США. Позже девушка стала порноактрисой, поучаствовав в нескольких роликах с конца 2014-го по начало 2015-го. Видео с ее участием до сих пор популярны на порносайтах. За съемку в порно в хиджабе актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.