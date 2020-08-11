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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 августа

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Продолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 августа превысило 20 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 20 020 679 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 228,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 734 803 инфицированных, более 12,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5 миллионов). На второй строчке находится Бразилия (более 3,05 миллиона человек), Индия (более 2,2 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (892,7 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (563,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 163 462 человека. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 5118 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 892 654 случая заражения коронавирусом. Из них более 696,6 тысячи пациентов выздоровели, 15 001 человек скончался. С начала эпидемии в стране было сделано более 30,8 миллиона тестов на коронавирус.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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