За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности

В заброшенном особняке в Париже обнаружили мумифицированный труп 30-летней давности. Об этом пишет The Guardian.

Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра. Дом пустовал с 80-х годов XX века.

На теле были обнаружены следы переломов и ножевых ранений, что говорит в пользу версии об умышленном убийстве. Погибший, некий Жан-Пьер Рено, был человеком без постоянного места жительства, он страдал от проблем с алкоголем. Детей умершего нашли и проинформировали о смерти отца.

Владелец особняка, купивший здание в январе этого года за 35 миллионов евро, отказался от комментариев.

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