Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 20 620 847 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 565 тысяч. За весь период пандемии скончались 749 358 инфицированных, более 12,77 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,19 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 3,16 миллиона человек), Индия (более 2,32 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 900 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (568,5 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 166 026 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число заразившихся достигло 902 701 человека. Более половины из них — 710 298 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 15 260 человек.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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