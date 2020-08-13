Названы самые доступные курорты России для летнего отдыха

Летний отдых на курортах Крыма во время пандемии коронавируса стал самым доступным среди регионов юга России. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики со ссылкой на исследование портала санатории-россии.рф.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года отпуск в крымских санаториях в среднем обойдется туристу в 3,4 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Также в числе наиболее выгодных мест оказались Ростовская область (3550 рублей в сутки), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей). При этом средняя стоимость санаторно-курортного отдыха на юге страны составляет около 3,6 тысячи рублей в сутки.

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12 августа сообщалось, что российская туристка «бюджетно» отдохнула на курортах Краснодарского края при пандемии коронавируса и поделилась впечатлениями. Так, в первую очередь ей удалось сэкономить на перелете: авиабилеты в Сочи она купила за месяц до путешествия, заплатив 14 тысяч рублей за двоих — позднее, по ее словам, цена выросла на пять тысяч рублей.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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