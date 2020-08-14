Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 августа превысило 20,84 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражен 20 840 381 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 754 566 заболевших, почти 13 миллионов человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,24 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (почти 3,25 миллиона человек), Индия (почти 2,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 905 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (572,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 167 106 человек. В Бразилии число умерших также превысило отметку в 100 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Общее число заразившихся достигло 907 758 человек. Более половины из них — 716 396 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 15 384 человек. За время эпидемии россияне сделали 31,5 миллиона тестов на COVID-19.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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