Первоклассники Подмосковья получили подарок от губернатора

Около двух тысяч первоклассников из малообеспеченных семей Подмосковья получили в подарок от губернатора Андрея Воробьева рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 18 августа.

«В набор вошел ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи», – говорится в сообщении.

Комплект состоит из школьных принадлежностей на общую сумму 2,6 тысячи рублей. Подарок получили дети, семьи которых имеют среднеушевой доход меньше прожиточного минимума.

В прошлом году по инициативе губернатора такие подарки получили свыше восьми тысяч первоклассников.

11 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате. По его словам, уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году.