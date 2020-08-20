Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 августа превысило 22,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 22 328 069 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 268 тысяч. За весь период пандемии скончались 786 303 заболевших, 14,26 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,59 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,46 миллиона человек), Индия (2,77 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (937,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (596 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 173 145 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку в 111 тысяч, в Индии — 52 тысячи человек.

В России за последние сутки выявили 4828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 937 321. Более половины из них — 749 423 пациента — выздоровели. Умерли с начала пандемии 15 989 человек. За время эпидемии россияне сделали более 33,2 миллиона тестов на COVID-19.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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