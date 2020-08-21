Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 августа превысило 22,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 22 609 467 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 280 тысяч. За весь период пандемии скончались 792 708 заболевших, 14,47 миллиона человек выздоровели.

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Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,5 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,5 миллиона человек), Индия (2,83 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (939,8 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (599,9 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 174 248 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку в 112 тысяч, в Мексике — 59 тысяч человек.

В России за последние сутки выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 942 106. Более половины из них — 755 513 пациентов — выздоровели. Умерли с начала пандемии 16 099 человек. За время эпидемии россияне сделали более 33,5 миллиона тестов на COVID-19.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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