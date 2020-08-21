Врач рассказал о возможных диагнозах Навального

Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске Александр Мураховский рассказал о возможных диагнозах оппозиционера Алексея Навального. Его слова передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На данный момент рассматривается пять рабочих диагнозов по состоянию Навального. Однако назвать их врачи не могут, заявил Мураховский. Необходимые для постановки точного диагноза исследования займут еще около двух суток.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном).

Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.