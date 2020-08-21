Великобритания погрязла в рекордных за всю историю долгах

Размер государственного долга Великобритании в июле впервые за всю историю превысил два триллиона фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов). Страна погрязла в рекордных долгах после значительного роста трат правительства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

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Госдолг также оказался больше размера ВВП страны. Дефицит бюджета в июле составил 26,7 миллиарда фунтов стерлингов (35 миллиардов долларов). Объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года (в апреле) вырос до 150,5 миллиарда фунтов стерлингов (197,7 миллиарда долларов).

Экономика Великобритании сократилась на 20,4 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По прогнозам банка Англии, ВВП упадет на 14 процентов в этом году, что станет худшим показателем с 1706 года. Ожидается также, что уровень безработицы поднимется с четырех до девяти процентов.