Самый популярный район Приморья получит более 200 мусорных контейнеров

В Хасанском районе Приморья, самом популярном среди туристов со всего Дальнего Востока, до конца октября будут установлены более 200 мусорных контейнеров. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Установкой займется утилизирующая компания «Приморский экологический оператор». Контейнеры расставят в том числе и в пляжных зонах. Оператор также закупает дополнительную технику для ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Отмечается, что нагрузка на связанные с транспортировкой мусора компании в регионе увеличилась из-за роста числа туристов.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».