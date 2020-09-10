В подмосковных школах возобновят «Уроки цифры»

В подмосковных школах возобновляется проект «Урок цифры», сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 10 сентября.

«В сентябре цифровые навыки приобретут порядка 500 тысяч подмосковных школьников из более чем одной тысячи школ», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, принимать участие в уроках будут учащиеся всех классов. Она уточнила, что школьников познакомят с этапами создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля. «Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве», — отметила Каклюгина.

Проект «Урок цифры» — это цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.