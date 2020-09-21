Воробьев поручил разобраться с двойными платежками в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами областного правительства и главами муниципалитетов поручил разобраться с двойными платежными квитанциями в Красногорске. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 21 сентября.

«Людей вводить в обман и в заблуждение мы не позволим», — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что жители 168 многоквартирных домов получили счета за якобы оказываемые услуги от управляющей компании «ДЭЗ», которая была исключена из реестра ГЖИ за долги перед ресурсоснабжающими организациями. В отношении УК возбуждено уголовное дело.

Воробьев также заявил, что необходимо помочь людям, которые по ошибке перевели деньги не в ту управляющую компанию. «Особенно страдает старшее поколение», — добавил он.

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