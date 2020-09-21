В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»

В Москва состоялась премьера мюзикла «День влюбленных». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый спектакль театральной компании «Бродвей Москва» показали в Театре МДМ. Романтическая комедия «День влюбленных» вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла «Первое свидание», который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более 100 тысяч зрителей.

Гости премьеры, сидя за столами импровизированного нью-йоркского бара, стали свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев: «белого воротничка» Дэвида и свободной художницы Джесси. Мероприятие посетили Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Нонна Гришаева, Татьяна Лазарева, Алика Смехова, Алена Хмельницкая, Ирина Линдт, Аркадий Укупник и другие знаменитости.

«Просто превосходно! Я была на "Первом свидании", но ведь "День влюбленных" — это абсолютно наша постановка и мне очень понравилось! И музыка, и то, как ребята играют, и этот формат со столиками — супер, просто супер!» — поделилась впечатлениями Татьяна Лазарева.