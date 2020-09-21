Россиянка описала отдых на Кубани словами «больше туда не приеду»

Российская туристка побывала в Краснодарском крае и описала свой отдых на отечественном курорте словами «больше туда не приеду». Своими впечатлениями путешественница поделилась в блоге «Tania Style» на платформе «Яндекс Дзен».

Как пояснила девушка, она только что вернулась из села Кабардинка на Кубани — это было ее «первое путешествие на море на родине». Впечатления от отдыха, добавила она, остались «неоднозначные».

Среди плюсов курорта туристка отметила отсутствие проблем с жильем (квартиры, отели и гостевые дома «на любой вкус и кошелек» в среднем от 1000 рублей в сутки), красивую набережную и множество кафе и столовых (средний чек на двоих — 300-500 рублей без напитков).

Пляжей, по ее словам, на курорте было несколько, и на всех оказалось «многолюдно». На каждом можно было арендовать лежак за 100-200 рублей на целый день. «Мы ходили вдоль береговой линии и искали тихое место, чтобы отдыхающих было как можно меньше. Чаще всего выбор падал на дальний пляж», — написала туристка, добавив, что купаться приходилось в специальной обуви из-за камней.

Среди недостатков отдыха она отметила платные туалеты на всех пляжах — их стоимость составляет 20 рублей, в связи с чем многие отдыхающие пользовались удобствами в прибрежных кафе. Главным минусом Кабардинки туристка назвала ротавирус, которым на курорте «часто болеют туристы, особенно юные». Инфекцию на отдыхе подхватила, в частности, ее сестра.

«Местные жители сказали, что, к сожалению, в августе и сентябре это не редкость. Скорая помощь приезжает из Геленджика, а потом везет всех туда. (...) Говорят, что на пляже ничего нельзя есть, вода в море грязная», — отметила девушка, добавив, что именно последний фактор и мог стать причиной заражения ее родственницы, и возвращаться на курорт им «пока не захотелось».

В сентябре на заражение ротавирусом пожаловались российские туристы, отдохнувшие в Абхазии. По их мнению, причиной стала вареная кукуруза, съеденная на пляже курорта.