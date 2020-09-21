Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма. Своими впечатлениями известная спортсменка поделилась в блоге в Instagram.

Как отметила Шишкина, отдых на отечественном курорте в условиях закрытых границ можно описать словами «хочешь отдыхать хорошо — плати».

«Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же свое, родное, где лояльность к своим же гражданам? (...) Итог: единоразово хайпануть, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым», — написала она.

По словам спортсменки, отдых в отеле в Ялте обошелся ей в 68 тысяч рублей за семь дней «на завтраках», не включая стоимость перелета. Сам номер был с «дешевой и обшарпанной мебелью» и ремонтом «тяп-ляп». Среди плюсов она отметила «приличный SPA и анимацию с приятными ребятами».

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«В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты», — подытожила Шишкина.

14 сентября российская туристка, отдохнувшая на одном из курортов Кубани, описала его словами «ад и тюрьма». Среди главных недостатков поселка Мезмай девушка отметила отсутствие инфраструктуры и уверенности в безопасности отдыха.