Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом снова увеличилось

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом снова увеличилось — до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 10:50 (совпадает с мск — прим. «Ленты.ру»), человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — говорится в сообщении.

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Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. Государственное бюро расследований проверяет еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание воздушного судна.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек. 26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура.