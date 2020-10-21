Косметолог назвала способ избежать прыщей из-за защитной маски

Косметолог Дарья Баскакова назвала способ избежать появления прыщей из-за постоянного ношения защитной маски в период пандемии коронавируса. Ее слова передает телеканал «Звезда».

По словам врача, с такой проблемой в большей степени сталкиваются пациенты, у которых от природы есть предрасположенность к высыпаниям, то есть люди с жирной, чувствительной кожей или с нарушенным водно-липидным барьером.

«Мы последние месяцы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят все больше пациентов с высыпаниями, связанными с длительным ношением масок. Появился даже специальным шуточный термин для этих высыпаний — "маскные"», — поделилась специалист.

Баскакова утверждает, что предотвращению высыпаний могут способствовать своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица. Так, в идеале маску необходимо менять каждые два часа, а умываться — утром и вечером после ее снятия. Кроме того, косметолог отметила, что риск появления прыщей возрастает при нанесении обильного макияжа. Также она порекомендовала не прикасаться к лицу грязными руками.

В заключение врач посоветовала обращать внимание на материал, из которого изготовлен аксессуар: в хлопковых и шелковых масках шансы получить высыпания снижаются.

В сентябре пожилая женщина поделилась эффективным советом по предотвращению запотевания очков во время ношения защитной маски. Чтобы решить проблему, участница британского телешоу Bake Off Нэнси Биртвистл (Nancy Birtwhistle) применила «экологически чистое средство для мытья посуды, не содержащее агрессивных химикатов».