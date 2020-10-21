Работник аэропорта раскрыл правду о мойке пассажирских самолетов

Неизвестный работник аэропорта раскрыл в сети правду о процессе наружной мойки пассажирских самолетов. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

«Иногда мы моем исключительно хвостовую часть воздушного судна, вместо того, чтобы обработать его полностью. Носовая часть же не грязная, зачем ее мыть?» — признался представитель авиакомпании.

По словам автора треда, регулярная и гораздо более тщательная чистка, как правило, проводится внутри, в салонах лайнеров, а некоторые наружные элементы не подлежат такому частому воздействию.

Отмечается, что чистота самолета снаружи не влияет на риски распространения и передачи инфекций среди пассажиров на борту.

5 августа специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что самыми грязными местами в салоне самолета считаются откидной столик и карман впередистоящих кресел. По его словам, на поверхностях, которые окружают пассажира во время полета, обнаруживается огромное количество разных микроорганизмов — возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций.