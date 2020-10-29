Кремль прокомментировал резню в Ницце

В Ницце произошла ужасающая трагедия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя резню в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Его цитирует РИА Новости в четверг, 29 октября.

«Оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать людей», — сказал Песков.

Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что расследование произошедшего будет вести антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллах акбар!».

Все храмы в Ницце после инцидента будут временно закрыты, пишет ТАСС.