Раскрыта связь отчима напавшего на полицейских российского подростка с Хаттабом

Отчим подростка, напавшего на отдел полиции в городе Кукморе (Республика Татарстан), проходил подготовку в лагере руководителя группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемника и террориста Хаттаба. О связи мужчины с ликвидированным в 2002 году боевиком сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что в 2001 году отчим подростка был осужден на 14 лет за диверсию — его обвинили в подрыве газопровода в Кировской области. Взрыв на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород произошел в декабре 1999 года. Преступники заложили взрывные устройства с часовыми механизмами и вернулись в штаб-квартиру в Кукморе. В происшествии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «Еду в Татарстан», мужчину зовут Марат Замалиев. Отмечается, что он был также судим за изготовление оружия. Имя родного отца подростка не называется.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток напал на отдел полиции в Кукморе — он начал забрасывать здание «коктейлями Молотова», пытаясь поджечь его. Полицейские попытались задержать нападавшего, однако он начал сопротивляться и нанес несколько ударов ножом одному из силовиков. Другой полицейский открыл огонь на поражение, подросток умер до приезда медиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт. Также возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).