Лидер рынка закупок госкомпаний попал под подозрение в махинациях

Следственный комитет РФ 12 ноября провел обыски в офисе ведущей электронной площадке ОТС, которой руководит бизнесмен Дмитрий Пангин. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета по городу Москве о производстве обыска, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

ОТС — одна из крупнейших площадок электронных торгов, контролирующая порядка 40 процентов рынка госзакупок. Уголовное дело в отношении лиц из числа руководства компании было возбуждено Следственным комитетом РФ еще в мае.

Согласно документу, уголовное дело возбуждено 15 мая 2020 года Симоновским межрайонным следственным отделом по Южному административному округу города Москвы по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 201 УК РФ: использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок до четырех лет.

ОТС (otc.ru) создавалась в 2010-2011 годах как «дочка» фондовой биржи РТС, являющаяся электронной торговой площадкой для торгов по ФЗ №223. В 2012 году ОТС перешла под контроль одного из топ-менеджеров компании Дмитрия Панагина.

На данный момент, как следует из формулировок постановления о признании потерпевшим, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру», « …неустановленное лицо из числа руководства и выполняющее управленческие функции АО "ОТС" в целях извлечения личной выгоды причинило ущерб на общую сумму свыше 100 миллионов рублей».

Следствие продолжается. АО «ОТС» от комментариев отказалось.