Разработана «машина трезвости» для быстрой борьбы с опьянением

Канадские ученые разработали приспособление, которое помогает быстрее протрезветь. Об этом сообщает телеканал CBC.

«Машина трезвости» построена на базе медицинского устройства Clearmate, которое производит фирма Thornhill Medical. Оно напоминает небольшой чемоданчик, соединенный шлангом с дыхательной маской, и предназначено для помощи при отравлениях угарным газом.

Для борьбы с опьянением используется глубокое учащенное дыхание. Обычно оно вызывает быстрое сокращение уровня углекислоты в крови и спустя одну-две минуты приводит к потере сознания. При использовании Clearmate подобного исхода можно избежать. Устройство через дыхательную маску снабжает пациента смесью кислорода и углекислого газа и позволяет поддерживать учащенное дыхание в течение продолжительного времени.

Эффективность такого метода вывода алкоголя из организма испытали на пяти добровольцах, которые выпили по полстакана водки. Выяснилось, что при дыхании через устройство они трезвели в три раза быстрее, чем без него.

Стоимость Clearmate составляет около 20 тысяч долларов (1,55 миллиона рублей), однако Джозеф Фишер (Joseph Fisher) из университета Торонто, под руководством которого велось исследование, допускает появление более дешевых аналогов. «Это очень простое и низкотехнологичное устройство, которое можно делать где угодно, — объяснил он изданию Daily Mail. — Почти невозможно объяснить, почему этот метод не попробовали десятки лет назад».

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Его авторы отмечают, что предложенный метод не имеет побочных эффектов и особенно полезен при сильных отравлениях алкоголем.