Россиян проверят на предрасположенность к предпринимательству

В Красноярском крае пройдет онлайн-тестирование, с помощью которого жителей проверят на предрасположенность к предпринимательству. Об этом сообщает Newslab со ссылкой на министерство экономики и регионального развития края.

Тест, состоящий из 30 вопросов, раскроет мотивационную сферу россиян, личностные качества и интеллектуальные способности. А также выявит потенциал в рамках профессиональной деятельности — в качестве специалистов или управленцев.

Участники после прохождения теста получат письма с расшифровкой результатов и рекомендациями по их улучшению. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Красноярском крае.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.