Иностранные эксперты оценили отношение к НКО в странах Европы

Европейские эксперты оценили положение некоммерческих организаций (НКО) в своих странах, и отношении к ним со стороны государства. Об этом они рассказали СМИ.

Немецкий общественный деятель и помощник депутата в бундестаге Артур Ляйер считает положение НКО в Германии незавидным. Правда, только тех из них, кто занимается оппозиционной деятельностью. По его словам, власти чинят им препятствия, причем речь не идет об открытых репрессиях: проводятся кампании в прессе и регулярные проверки финансовой отчетности.

«Так как сфера финансов и налогов в Германии часто очень сложная и запутанная, и даже эксперты не всегда полностью разбираются, можно найти хотя бы какую-то мелочь», — рассказал Ляйер. Он уточнил, что у организаций, финансируемых системными политическими партиями, таких проблем не наблюдается, так что поле НКО в Германии почти полностью зачищено от оппозиционеров.

Профессор МГИМО и сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич рассказал, что власти Сербии тоже преследуют НКО, неподконтрольные им напрямую, используя риторику «иностранного вмешательства». При этом лояльные организации, финансируемые странами НАТО и открыто влияющие на политику, не подвергаются преследованиям.

О ситуации в Финляндии рассказал правозащитник и политолог Йохан Бекман. Он указал, что в его стране действуют правила, по которым председатель любой подобной организации должен быть финским резидентом. А если организация каким-то образом участвует в политической деятельности, она обязана детально отчитываться об источниках своего финансирования.

Черногорский журналист Игорь Дамьянович считает, что НКО, финансируемые странами Запада, негативно влияют на ситуацию в Черногории. Ранее они поддерживали главу страны Мило Джукановича, теперь — новое правительство без его участия. Результатом их деятельности, по мнению Дамьяновича, становится подавление черногорской демократии.

14 ноября стало известно, что в Общественной палате России призвали усилить контроль за иностранным финансированием НКО. Согласно выводам рабочей группы, выдвинувшей это предложение, деятельность таких организаций, предположительно финансируемых из-за рубежа, в последнее время усилилась.