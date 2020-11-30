Российский пенсионер расстрелял родственников из-за доли в гараже

В Ростове-на-Дону пенсионер из-за доли в гараже расстрелял родственников из охотничьего ружья. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, 64-летний мужчина пришел к 63-летней троюродной сестре и ее мужу, желая разрешить старый спор о семейной недвижимости. Россиянин потребовал отдать ему половину гаража, однако родственники отказали в его требовании, сказав, что могут возместить стоимость доли деньгами. При этом предложение родственников не понравилось пенсионеру — он выхватил охотничье ружье и открыл огонь.

Сестра подозреваемого получила двойное огнестрельное ранение в спину, ее супруг был убит на месте выстрелом в грудь. После расправы над родственниками мужчина попытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в живот. Однако прибывшей бригаде скорой помощи удалось спасти ему жизнь. В настоящее время россиянин находится в больнице в тяжелом состоянии. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

19 ноября сообщалось, что в Иркутской области задержан 22-летний Артем Быков, который расстрелял из незарегистрированного нарезного ружья приехавших к нему в гости подростков.