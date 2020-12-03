Зять Назарбаева заработал миллионы долларов на газопроводе

Член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев, который приходится зятем первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, получил доход в по меньшей мере десятки миллионов долларов по схеме, связанной со строительством газопровода из Туркмении в Китай. Об этом стало известно газете Financial Times (FT) от неназванного источника, пишет Forbes.

По данным британского издания, Кулибаев получил деньги через контракты на поставку труб, которые доверили компании российского бизнесмена Александра Карманова ЕТК. Утверждается, что ЕТК закупала трубы на российских и украинских заводах, которым она же поставляла сырье для производства труб с большой наценкой.

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Из контрактов, оказавшихся в распоряжении FT, следует, что представительство ЕТК в Сингапуре согласилось купить в Китае сталь по цене 935 долларов за тонну и продать ее Трубной металлургической компании (ТМК) по 1500 долларов за тонну. Контракт ТМК предполагает общие расходы примерно 200 миллионов долларов, а валовая прибыль ЕТК в этом случае составила бы 75,3 миллиона долларов. Большая часть этих денег переходила не компании Карманова: через организации в Сингапуре и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) они поступали напрямую к Кулибаеву, раскрыла газета.

Журналисты делают вывод, что зятю Назарбаева предназначались 70 процентов прибыли от наценки на металл. Таким образом, один лишь контракт с ТМК мог принести ему 53 миллиона долларов.

FT также сообщила, что с 2008-го по 2012 год компании Карманова получили контракты на стальные трубы для газопровода в Китай на сумму минимум 370 миллионов долларов. Они также заключили контракты стоимостью по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов на торговлю нефтью и газом из Казахстана, добавило издание.

54-летний Тимур Кулибаев вместе с женой Динарой (дочерью Назарбаева) входят в число богатейших людей Казахстана: вдвоем они занимают 965 место в рейтинге Forbes Real-Time. Состояние Кулибаевых оценивается в 2,9 миллиарда долларов.