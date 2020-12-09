В экономику США захотели влить сотни миллиардов долларов

Минфин США захотел влить в национальную экономику дополнительные сотни миллиардов долларов в качестве мер поддержки на фоне пандемии коронавируса. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Стив Мнучин, которого цитирует ТАСС.

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Размер помощи, озвученный Мнучином, составляет 916 миллиардов долларов, что на восемь миллиардов больше варианта, одобренного ранее представителями двух ведущих партий в Конгрессе.

Размер стимулирующего пакета вызывает споры между демократами и республиканцами в парламенте: первые, контролирующие Палату представителей, выступают за выделение двух триллионов долларов, вторые, имеющие большинство в Сенате, — за то, чтобы ограничиться 500 миллиардами.

Нынешнее предложение Мнучина и действующего президента США Дональда Трампа уже раскритиковали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По их словам, инициатива неприемлема, поскольку предполагает резкое сокращение выплат пособий по безработице.