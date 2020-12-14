Иран предупредил Байдена о нежелании обсуждать ракетную программу

Иран не собирается вести переговоры по своей ракетной программе с новой администрацией США. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передает Reuters.

«Америка месяцами пыталась включить ракетную программу (в повестку ядерных переговоров), но все эти попытки нами отвергались... И господину Байдену об этом хорошо известно», — предупредил Роухани в ходе пресс-конференции.

Вместо этого Тегеран требует от самих США внести коррективы в свою политику в отношении Ирана, сняв с него санкции и компенсировав экономический ущерб, нанесенный стране выходом из «ядерной сделки».

В начале декабря кандидат Демократической партии Джо Байден, предположительно одержавший победу на президентских выборах в США, сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в соглашение по иранской ядерной программе — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он также заявил, что планирует провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел действующего лидера Дональда Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

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