Завершились съемки эксклюзивного сериала Okko «Чикатило»

Подразделение мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера и отвечающее за продюсирование и производство контента, объявило о завершении съемок эксклюзивного сериала «Чикатило». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Детективный драматический сериал режиссера Сарика Андреасяна рассказывает о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследовании его преступлений. Для пользователей новое шоу станет доступно весной 2021 года. Его тизер уже опубликован на YouTube-канале Okko.

«Имя Андрея Чикатило известно не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Его смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Но как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы», — сказал Андреасян. Он также поблагодарил Okko за «возможность сделать эту историю доступной миллионам пользователей».

Кадр: телесериал «Чикатило» 1 /5

Отмечается, что сериал «Чикатило» будет состоять из восьми серий. Главные роли в нем исполнят Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов. При этом имя актера, который сыграет самого маньяка, пока не раскрывается.