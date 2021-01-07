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В США начали подготовку к импичменту Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Tom Brenner / Reuters

Член Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что готовит документы для запуска процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер может покинуть пост раньше срока — до 20 января. «Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту», — заявила Омар.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.

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