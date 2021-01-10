Умер актер Максим Браматкин

Российский актер театра и кино Максим Браматкин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщил режиссер Донатас Грудович на своей странице в Facebook.

По его словам, актер расцветал в кадре, но угасал дома без работы. «Это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа. Мне даже папа сказал "снимай его пока он жив" — я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим», — написал режиссер.

Грудович отметил, что за последние годы они с Браматкиным сняли четыре фильма.

По данным телеканала «360», причиной смерти актера стал гипертонический криз.

Максим Браматкин получил известность благодаря работам в фильмах «Звезда», «Семь пар нечистых», а также сериалах «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Голоса» и «Дело чести».