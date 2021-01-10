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Названы вероятные защитники Трампа в случае разбирательств по импичменту

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Фото: Leah Millis / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица на роль защитников в случае разбирательств по импичменту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Кроме того, отмечается, что американский лидер рассматривает «возможность найма скандального адвоката Алана Дершовица».

Ранее демократы в Конгрессе США разместили в сети черновик документа об импичменте действующему президенту. Так, поводом для отстранения главы государства от власти называется «подстрекательство к мятежу».

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США. Нэнси Пелоси также заявила, что Дональда Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее словам, лидер страны совершил «подрывные действия» и может быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

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