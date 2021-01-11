Пашинян отказался считать урегулированным конфликт в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Армения готова вести переговоры и обсуждать дальнейшее урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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Вместе с тем вопрос о передаче военнопленных во время трехсторонних переговоров решить не удалось.

Встреча Пашиняна с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным длилась почти четыре часа. Во время пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе последовательно соблюдаются сторонами. «По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

Боевые действия начались 27 сентября на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокациях.