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В России за сутки умер 531 пациент с коронавирусом

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за сутки умер 531 пациент с коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксированы смерти среди 62 804 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Антирекорд по смертности больных COVID-19 был установлен 24 декабря. Тогда скончались 635 человек.

За день выявлено 22 934 случая инфицирования в 85 российских регионах. Больше всего новых зараженных обнаружено в Москве (5001), Петербурге (2731), Подмосковье (1083).

За время эпидемии в России COVID-19 диагностировали у 3 448 203 человек. Из них поправилось 2 825 430, в том числе 24 755 за последние 24 часа.

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