Вирусолог заявил о «зимнем плато» по коронавирусу России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о «зимнем плато» по коронавирусу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что преждевременно говорить о полной победе над пандемией. «У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — отметил он.

Альтштейн добавил, что в настоящее время объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуация с коронавирусом в новогодние праздники.

В России за последние сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083). 11 января COVID-19 был выявлен в России у 23 315 человек.