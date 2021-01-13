Россияне внезапно массово захотели улететь из страны по трем направлениям

Поисковые запросы на авиабилеты в теплые страны внезапно выросли больше чем на 30 процентов. На массовое желание россиян улететь отдыхать по трем направлениям обратили внимание аналитики онлайн-сервиса Aviasales. Результаты их исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, например, эксперты обратили внимание на резкий интерес к Бразилии — спрос на рейсы в эту страну вырос на 40,2 процента. Тем не менее, представители сервиса отмечают, что путешествиям в Южную Америку могут помешать высокая цена и отсутствие прямых перелетов.

Кроме того, заметно увеличился запрос на поездки на Мальдивы — прирост составил 30,2 процента. «На островах сейчас 25-30 градусов тепла, вода такая же теплая. На границе власти Мальдив требуют отрицательный тест на коронавирус не старше 96 часов, карантин проходить не нужно», — пояснили в Aviasales.

Также россиян стали больше интересовать путешествия в Египет (спрос вырос на 30,7 процента), и, как считают специалисты, сейчас это самое доступное для отечественных туристов направление. «Туда можно попасть легче и быстрее, чем в другие теплые страны — в Каир есть прямые рейсы, а на границе требуют только отрицательный тест на коронавирус», — говорится в тексте исследования.

Ранее в январе сообщалось, что российские туристы поставили абсолютный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. В декабре число приезжих из России в республике превысило показатели аналогичного периода 2019 года почти на 70 процентов, что стало рекордом за всю историю.