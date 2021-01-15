Упорный мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

Житель Англии больше 150 раз завалил экзамен на водительские права. Об этом сообщает Times Now.

Сведения о неудачниках, которым не удалось получить водительские права с первого раза, содержались в статистике, опубликованной Агентством по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта. Первое место занимает упорный мужчина из Англии, который сдал теорию лишь со 158-й попытки, потратив на это три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Чтобы получить права, ему предстоит сдать практическую часть экзамена.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет». На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.

В 2001 году сообщалось, что 55-летний житель итальянского города Вентимилья 15 лет пытался получить водительские права. Ему удалось это сделать лишь с 60-й попытки. На радостях он устроил в ближайшем баре праздник и пригласил всех соседей.