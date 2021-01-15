Стало известно о смене директора ФСО

В Федеральной службе охраны (ФСО) России сменится директор — Дмитрий Кочнев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на несколько источников в спецслужбе.

Они утверждают, что он уже написал заявление об увольнении. Временно исполняющим обязанности (врио) руководителя назначен первый замдиректора ФСО Олег Климентьев.

Издание пояснило, что кадровые перестановки связаны с тем, что Кочнев переходит на работу в ФСБ России.

Новым директором, по мнению источников, станет 56-летний руководитель службы безопасности президента (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной. Как подчеркивает газета, ранее, в 2016 году, он занял эту должность также после Кочнева.

Алексей Рубежной — выходец из группы спецназа ФСБ России «Альфа». Он также возглавляет высший наблюдательный совет федерации бокса страны. Дмитрий Кочнев в 2015 году стал заместителем директора ФСО — начальника Службы безопасности президента, а в 2016 — директором службы охраны.

ФСО еще не подтвердило информацию о кадровых перестановках.