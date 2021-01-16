Германия ответила на запросы России по Навальному

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако российской стороне не было передано никакой медицинской информации. Об этом сообщил представитель министерства юстиции ФРГ агентству DPA в пятницу, 15 января, передает Deutsche Welle.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — сказал представитель Минюста.

Чиновник заявил, что Германия дала ответы на все запросы России, сделанные еще в августе и сентябре 2020 года. Таким образом, из этого следует, что с момента отправки первых запросов до получения ответов на них прошло почти полгода — Россия не раз просила предоставить данные и улики, а также предупреждала Германию об ответственности за клевету по делу Алексея Навального.

По словам представителя германского Минюста, Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего. Данные о состоянии его здоровья, согласно германским правовым нормам, подлежат «особенно строгой защите», отметил чиновник.

Ранее 15 января пресс-служба Внуково предупредила о запрете массовых мероприятий в аэропорту на фоне пандемии коронавируса. В частности, журналистам запретили вести профессиональную деятельность в здании аэровокзального комплекса. Там также пообещали предоставить видео пассажиров рейса, прибывшего из Берлина.

Перед этим Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января. Он уточнил, что прилетит во Внуково рейсом «Победы».

Оппозиционера перевезли в Берлин 22 августа. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику «Шарите», где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи, которые также провели исследования, ядов не обнаружили.