«СБПЧ» и Леван Горозия поделятся секретами музыкального бизнеса

«Институт музыкальных инициатив» (ИМИ) организует большую онлайн-конференцию о музыкальном бизнесе, в рамках которой артисты, промоутеры, сотрудники лейблов и другие эксперты поделятся опытом и знаниями об индустрии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конференция пройдет 6 февраля с 11:00 до 19:00 в формате нескольких потоков дискуссий и паблик-токов. На ней выступят, в частности, исполнитель Леван Горозия, музыканты группы «СБПЧ», артист Недры, участник группы «Пасош» Петар Мартич, сооснователь арт-центра Mutabor Наташа Абель, менеджер группы Little Big Денис Глазин, генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов и руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак. С полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте ИМИ. Участники расскажут о своей карьере, о продвижении музыки и творческой свободе.

Мероприятие бесплатно для всех участников. Слушатели смогут задать вопросы выступающим в чате трансляции во «ВКонтакте».