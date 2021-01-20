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Пелоси обвинила Трампа в причастности к убийствам в ходе штурма Капитолия

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп может быть причастен к убийствам, произошедшим в ходе штурма Капитолия 6 января. В этом его обвинила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Как заявила Пелоси, именно Трамп спровоцировал атаку радикалов, неоднократно высказываясь о якобы имевших место на президентских выборах фальсификациях и призывая своих сторонников идти с маршем на Капитолий. «Слова президентов важны. Они весят тонну, — пояснила спикер палаты представителей. — Они использовали его слова, чтобы прийти сюда».

По словам политика, если в дальнейшем будет доказано, что американский лидер и еще несколько членов Конгресса так или иначе сотрудничали с мятежниками, их всех стоит признать соучастниками преступлений, совершенных в ходе захвата Капитолия, в том числе гибели пяти человек. «Он спровоцировал восстание, которое вызвало эти смерти и эти разрушения», — подчеркнула Пелоси.

В то же время, как отмечает Politico, хотя ряд официальных лиц, в том числе генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин (Karl Racine), ранее заявляли, что изучают роль Трампа в произошедших беспорядках, никто из них пока прямо не высказывался о причастности президента к гибели людей. В Белом доме слова Пелоси пока никак не прокомментировали.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. В то же время глава государства считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.

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